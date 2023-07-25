«Т Плюс» провела экологическую игру для участников молодежного форума ПФО «iВолга»

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Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» провели экологическую игру «Экоревизорро» на молодежном форуме «iВолга». Ее участниками стали студенты вузов Приволжского федерального округа.

«Экоревизорро» – командная игра, разработанная в «Т Плюс» для поддержки молодежных инициатив, развития волонтерства и реализации ESG-стратегии. Вопросы игры посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, принципам устойчивого развития, основным достижениям Группы «Т Плюс» в области сохранения природы.

Все участники разделились на шесть команд. Модераторами игры выступили специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс». Все участники игры получили от организаторов памятные подарки.

«Экологическое воспитание – важная составляющая ESG-стратегии компании. «Экоревизорро» помогает повысить экологическую грамотность, еще больше узнать о взаимодействии природы и человека», - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG. Бизнес, который работает в рамках этой повестки, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия - вносит вклад в экономику, природу, реализует социальные проекты.