«Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей в Центральном районе Тольятти

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» с 17 по 21 мая проведет гидравлические испытания тепловых сетей в Центральном районе г.Тольятти. На период проведения опрессовок для жителей и организаций будет приостановлена подача горячего водоснабжения.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер, и не оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах просьба сообщать диспетчерам Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: 719-252 и 283-322.