«Т Плюс» презентовала волонтерские проекты в Самарской области

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В 2023 году каждый четвертый сотрудник Самарского филиала ПАО «Т Плюс» принял участие в социально-значимых проектах, организованных энергокомпанией. Об этом представители регионального филиала рассказали в рамках круглого стола Национального совета по корпоративному волонтерству.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, крупных образовательных и коммерческих предприятий и организаций. Основной темой встречи стало рассмотрение корпоративного волонтерства как инструмента решения актуальных проблем общества.

Энергетики «Т Плюс» поделились кейсами своих образовательных, экологических и социальных проектов. В частности, в мае прошлого года энергокомпания провела акцию «День Волги», в ходе которой было собрано почти 25 тонн мусора. Акцию поддержали 900 сотрудников вместе с семьями. Кроме того, ежегодной традицией стало восстановление лесного массива Тольятти, где 14 лет назад в пожарах погибло 1000 га леса. Начиная с 2017 года, сотрудники энергокомпании высадили 95 000 сеянцев сосны на 28 га леса.

«Энергетики готовы оказать помощь в сложной жизненной ситуации. Так, работники компании активно участвуют в донорской акции, помогают людям, которые срочно нуждаются в переливании крови. Сотрудники предприятий «Т Плюс» в Самарской области не остались равнодушными и оперативно собрали гуманитарный груз для пострадавших при наводнении в Оренбуржье», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Следить за волонтерскими акциями «Т Плюс» можно на официальном сайте компании.