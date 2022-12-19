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«Т Плюс» презентовала компанию для абитуриентов СамГТУ

19 декабря 2022 17:38
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Будущие энергетики узнали об условиях работы в одной из крупнейших компаний региона.

Специалисты Самарских филиалов ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели презентацию компаний для абитуриентов Самарского государственного технического университета. Будущие энергетики узнали об условиях работы в одной из крупнейших компаний региона, а также познакомились с многочисленными мероприятиями, которые «Т Плюс» проводит совместно с СамГТУ.

Напомним, что энергокомпания давно и плодотворно взаимодействует с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В частности, в 2022 году одним из крупнейших проектов в рамках профессиональной ориентации стала образовательная программа «Школа молодого энергетика-2022». Благодаря ей учащиеся выпускных классов самарских школ получили возможность посетить лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями СамГТУ.

«Компания является крупнейшим работодателем для выпускников теплоэнергетического факультета СамГТУ и всегда заинтересована в привлечении грамотных молодых специалистов. Только за 2022 год на предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе были трудоустроены более 30 выпускников профильных учебных заведений», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-63-63 (ЭнергосбыТ Плюс).

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