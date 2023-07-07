Т Плюс получила высокую ESG-оценку от рейтингового агентства АКРА

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ПАО «Т Плюс» впервые получило от рейтингового агентства АКРА ESG-оценку. Компании присвоен ESG-рейтинг ESG-C, уровень ESG-5, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.

Уровень ESG-5 обусловлен достаточным вниманием «Т Плюс» к воздействию на окружающую среду, благоприятными показателями социальной ответственности по сравнению с другими организациями и высоким уровнем корпоративного управления. Кроме того, компанию отличает наличие политик, процедур и измеримых показателей эффективности в области управления ключевыми отраслевыми ESG-рисками, а также высокий уровень соответствия лучшим практикам.

По большинству указанных индикаторов АКРА отмечает позитивную динамику за анализируемый период (снижение негативного воздействия) благодаря модернизации мощностей «Т Плюс», в том числе за счет перевода части энергообъектов на природный газ.

Посмотреть ESG-рейтинг АКРА можно по ССЫЛКЕ .

В ПАО «Т Плюс» экология является ключевым направлением ESG-повестки. Модернизация генерирующего оборудования, повышение его энергоэффективности в 2022 году позволили сократить выброс загрязняющих веществ на 25% и парниковых газов на 5,6% в сравнении с 2021 г. Также во всех 16 регионах проводятся компенсационные мероприятия, в рамках которых в прошлом году высажено 100 тыс. деревьев. В планах на этот год высадить еще 300 тыс. деревьев.