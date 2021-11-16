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«Т Плюс» подвел итоги обследования тепловых сетей роботом-диагностом

16 ноября 2021 10:40
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«Т Плюс» подвел итоги обследования тепловых сетей роботом-диагностом

ПАО «Т Плюс» впервые обследовал свыше 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса («робота-диагноста»). Мероприятия проводились в рамках летней ремонтной кампании 2021 года.

Обследования производились на 13 участках. Среди них объекты на улицах Миронова, Горького, Дзержинского и пр. Победы - в Новокуйбышевске, а также на улицах Гаражной, Карбышева, Гастелло и на территории Безымянской отопительной котельной - в Самаре. Самой протяженной трассой для «робота» стала ул. Карбышева, где комплекс преодолел внутри тепломагистрали свыше 600 метров.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная инженерами из Санкт-Петербурга, не имеет аналогов в мире. При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций. Также «робот» дает возможность визуально обследовать сети на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. «Т Плюс» стала одной из первых в стране, где это изобретение стали применять повсеместно.

«Главным преимуществом данного метода диагностики является минимизация неудобств для горожан: робот может отыскивать слабые места без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой и транспортных развязок. В следующем году мы также планируем применять эту технологию», -  рассказал главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Подчеркнем, что проверка трубопроводов «роботом» – это дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционных методов проверки сетей повышенным давлением («опрессовку»).

Теги: Т ПЛЮС

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