«Т Плюс» передала в детские библиотеки Тольятти книги «Теплые сказки»

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«Т Плюс» представила жителям Тольятти книгу «Теплые сказки». Презентация проекта прошла в центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина. В ближайшее время в читальные залы детских библиотек города поступят экземпляры уникального издания.

«Теплые сказки» - социокультурный проект «Т Плюс», в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой – представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании.

«Теплые сказки» дают возможность больше узнать о традициях и быте народов, проживающих на территории России и представить все это многообразие широкому кругу читателей. В Самарской области книгу можно найти в библиотеках региональной столицы, а сейчас и в Тольятти. В скором времени презентация проекта состоится в Новокуйбышевске и Сызрани», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

В ходе презентации были зачитаны отрывки из нескольких сказок народов, проживающих на территории Самарской области. В частности, перед участниками мероприятия выступили Чувашский ансамбль «Телей», эстрадный дуэт «Ностальжи» и ансамбль мордовской песни «Кайги Вайгель». Кроме того, все желающие смогли познакомиться с выставкой народного творчества и рукоделия.

«Особенно хочется отметить возможность не только прочитать сказки на языке оригинала, но и услышать их в традиционном исполнении разных народов. Это уникальное издание займет достойное место в нашей коллекции книг», - рассказала заведующая отделом продвижения чтения «Объединения детских библиотек» г.о. Тольятти Вероника Леонтьева.

Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»