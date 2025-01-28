«Т Плюс» отметил лучших студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ

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Заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Кирилл Артюхин наградил лучших студентов теплотехнического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В торжественном мероприятии, посвящённом Дню студента, приняли участие декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын и выпускник кафедры «Промышленная теплоэнергетика», член сборной России по плаванию, девятикратный чемпион России Александр Кудашев.

В рамках церемонии состоялась творческая викторина со множеством вопросов на общую эрудицию. Её участники смогли проверить свои знания истории и традиций студенчества, значений имени Татьяна и интересных фактов, связанных с ним. Также знаками отличия были награждены лучшие студенты факультета в номинациях «Наука и инновации», «Культура и творчество» и «Спорт».

«Сейчас каждый из вас строит свой персональный жизненный трек и ищет компанию, в которой ему будет комфортно работать. Я советую присоединиться к дружной команде «Т Плюс»! Здесь вы найдете не только достойные условия труда, но и высокую миссию компании – нести тепло, свет и уют в дома родных, близких и друзей», – поздравил студентов заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Кирилл Артюхин.