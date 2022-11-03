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«Т Плюс» открыл специализированную детскую площадку в Тольятти

3 ноября 2022 16:18
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Для сада-школы «Солнечный круг», где обучаются дети с нарушениями развития.

ПАО «Т Плюс» при содействии Фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина открыло игровой комплекс для сада-школы «Солнечный круг», где обучаются дети с нарушениями развития. В праздничном мероприятии приняли участие глава г.о. Тольятти Николай Ренц, технический директор-главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев, представители и воспитанники детского сада.

Новый объект появился в рамках межрегионального проекта «Территория детства с «Т Плюс», который предусматривает строительство детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании. Над его наполнением работал эрготерапевт: здесь установлены спортивные снаряды, предназначенные для детей с двигательными нарушениями. В частности, баскетбольная площадка с кольцом и высокая песочница предполагает возможность использования детьми в колясках, а для ребят с ДЦП предназначены специальные качели.

«Энергокомпания традиционно поддерживает социально-значимые проекты на территории своего присутствия, особый упор делая на благоустройстве и детской безопасности. Уверен, что новый игровой комплекс в Тольятти принесет воспитанникам детского сада много положительных эмоций», - отметил Вадим Николаев.

Напомним, что межрегиональным проектом «Территория детства с «Т Плюс» предусмотрено строительство детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании. В Тольятти с 2019 года при содействии энергетиков было установлено 3 детских игровых комплекса. Один разместился на набережной Комсомольского района города в 2019 году, второй установлен в Автозаводском районе на Ворошилова, 4а в 2020 году. Третья площадка открыта сегодня на бульваре Туполева, 6.

 

Фото: Александра Савоста / Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24

Теги: Т ПЛЮС

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