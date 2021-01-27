Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства
В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства
В Самарской области нашли множество заброшенных сельхозугодий
В Самарской области нашли множество заброшенных сельхозугодий
Студенческие отряды появятся в ссузах Самарской области
Студенческие отряды появятся в ссузах Самарской области
В Самаре перенесли сроки открытия IT-парка
В Самаре перенесли сроки открытия IT-парка
Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"
Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Самарца, убившего родителей, будут лечить
Самарца, убившего родителей, будут лечить
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.64
0.78
EUR 91.67
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
На УСЦ "Чайка" состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы"
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Т Плюс» оказал благотворительную помощь многодетным и малообеспеченным семьям региона

27 января 2021 11:20
85
«Т Плюс» оказал благотворительную помощь многодетным и малообеспеченным семьям региона

В 2020 году филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» оказал благотворительную помощь пожилым, многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В условиях ограничений по санитарно-эпидемиологическому режиму в регионе взаимодействие с нуждающимися осуществлялось бесконтактным способом с привлечением волонтеров.

В частности, при активном содействии администраций Самары, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевска энергетики доставили продуктовые наборы для порядка 500 пожилых жителей региона. Самыми востребованными продуктами питания были обеспечены люди старшего возраста (65+), для которых режим самоизоляции стал настоящим испытанием.

Кроме того, энергетики «Т Плюс» при участии благотворительного фонда «Добрый город» приобрели наборы канцелярских товаров для 50 многодетных семей с детьми школьного возраста в Тольятти. А для 69 самарских семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, были закуплены наборы бытовой химии.

«Много детей – это не только радость, но и море уборки и стирки. У нас есть семьи, где количество детей достигает 9 человек. Ежедневая стирка на 9 детей, дело затратное – стиральные порошки заканчиваются быстро. Мы благодарны «Т Плюс» за оказанную помощь, в преддверии Нового года семьи из нашего центра получили хорошие наборы с бытовой химией», - рассказала председатель Самарской региональной общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер» Юлия Копылова.

«Поддержка благотворительных инициатив, направленных на помощь детям и пожилым людям – добрая традиция нашей компании», - отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
27 января 2021  09:16
В Самаре вновь хотят поставить памятник Александру II
В Самаре вновь хотят поставить памятник Александру II
Депутаты губдумы планируют обсудить этот вопрос с жителями Самары. Один из вопросов касается места, где хотят установить памятник. Благоустройство региона
172
25 января 2021  16:41
В Самарской области дорожный нацпроект реализуется под особым контролем губернатора Дмитрия Азарова. 
В Самарской области по нацпроекту полностью отремонтируют дороги в сторону Приволжья 
В Самарской области дорожный нацпроект реализуется под особым контролем губернатора Дмитрия Азарова.  Благоустройство региона
570
25 января 2021  09:48
Самарцы пожаловались на состояние станции метро Гагаринская»
Самарцы отметили плохое состояние станции метро «Гагаринская»
Местных жителей возмутила отвалившаяся мозаика. Благоустройство региона
290
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10113
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
3867
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
4458
Весь список
Всё в Дом
18 января 2021  10:07
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga.
Плотные шторы из тюля
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga. Всё в Дом
434
18 января 2021  10:04
Мультиварка не так давно появилась на рынке, но уже за короткий промежуток времени смогла снискать большой успех у многих людей.
Выбираем мультиварку. На что стоит обратить внимание
Мультиварка не так давно появилась на рынке, но уже за короткий промежуток времени смогла снискать большой успех у многих людей. Всё в Дом
413
5 января 2021  15:00
Выбираем матрас для кровати
Кровать и матрас, выбранные верно, это лишь возможность получить качественный сон. Вы сможете купить матрас , обратившись в гипермаркет-матрасов.рф. Всё в Дом
1041
Весь список
ЖКХ
27 января 2021  11:20
«Т Плюс» оказал благотворительную помощь многодетным и малообеспеченным семьям региона
«Т Плюс» оказал благотворительную помощь многодетным и малообеспеченным семьям региона
В частности, при активном содействии администраций Самары, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевска энергетики доставили продуктовые наборы для порядка 500 пожилых...ЖКХ
84
26 января 2021  14:09
В Самаре корректируется работа управляющих организаций, не справившихся с уборкой скатных кровель.
Очистка кровель – основная задача коммунальных организаций на сегодняшний день
В Самаре корректируется работа управляющих организаций, не справившихся с уборкой скатных кровель. ЖКХ
358
26 января 2021  13:28
Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти
Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти
Губернатор распорядился пересчитать оплату за некачественную услугу. ЖКХ
403
Весь список

Экология
26 января 2021  09:29
Школьники разработают проекты экошкол в борьбе за призы
Школьники разработают проекты экошкол в борьбе за призы
Три команды-лидера конкурса получат возможность проработать проект с экспертами. Экология
200
25 января 2021  12:47
В Самаре погода побила рекорд по теплу
В Самаре погода побила рекорд по теплу
Преыдущий рекорд отмечался в 2007 году. Экология
473
25 января 2021  09:39
В Самарской области прогнозируют сильный туман
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
1596
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
7423
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
13978
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
12461
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
34939
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
36693
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
36273
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
27 января 2021  12:39 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 27 января выявлены 275 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
28
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1679
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи.
26 января 2021  19:21 
Дмитрий Азаров Беняну: «По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры»
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи. Политика региона
1506
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.
26 января 2021  17:52 
В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации. Здравоохранение
1862
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой.
25 января 2021  21:49 
Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра «UrbanClub» СамГТУ проекты благоустройства городских пространств
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Образование
2772
Весь список
Акценты
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1720
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи.
26 января 2021  19:21 
Дмитрий Азаров Беняну: «По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры»
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи. Политика региона
1541
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.
26 января 2021  17:52 
В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации. Здравоохранение
1901
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
7091
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
7573
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
12394
Весь список
Новости Тольятти
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
74
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
1118
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
2000
Весь список