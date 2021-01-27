«Т Плюс» оказал благотворительную помощь многодетным и малообеспеченным семьям региона

85

В 2020 году филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» оказал благотворительную помощь пожилым, многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В условиях ограничений по санитарно-эпидемиологическому режиму в регионе взаимодействие с нуждающимися осуществлялось бесконтактным способом с привлечением волонтеров.

В частности, при активном содействии администраций Самары, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевска энергетики доставили продуктовые наборы для порядка 500 пожилых жителей региона. Самыми востребованными продуктами питания были обеспечены люди старшего возраста (65+), для которых режим самоизоляции стал настоящим испытанием.

Кроме того, энергетики «Т Плюс» при участии благотворительного фонда «Добрый город» приобрели наборы канцелярских товаров для 50 многодетных семей с детьми школьного возраста в Тольятти. А для 69 самарских семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, были закуплены наборы бытовой химии.

«Много детей – это не только радость, но и море уборки и стирки. У нас есть семьи, где количество детей достигает 9 человек. Ежедневая стирка на 9 детей, дело затратное – стиральные порошки заканчиваются быстро. Мы благодарны «Т Плюс» за оказанную помощь, в преддверии Нового года семьи из нашего центра получили хорошие наборы с бытовой химией», - рассказала председатель Самарской региональной общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер» Юлия Копылова.

«Поддержка благотворительных инициатив, направленных на помощь детям и пожилым людям – добрая традиция нашей компании», - отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.