«Т Плюс» обращает внимание на важность соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонтных работ

157

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов, в том числе ремонтных участков тепловых сетей.

В частности, не следует приближаться к местам проведения раскопок на подземных коммуникациях, не заходить за предупреждающие ограждения, использовать безопасные обходные маршруты следования.

В случае если вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:

- отойдите на безопасное расстояние от места утечки;

- не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

- предупредите окружающих об опасном месте.

Важно обратить внимание детей и подростков на правила поведения вблизи надземных коммуникаций и крышек колодцев теплокамер: теплотрассы - не место для игр!

Сообщить о любых дефектах на теплосетях можно в диспетчерские службы: в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322; в Сызрани (8464) 929-2-51.