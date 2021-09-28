«Т Плюс» напомнил жителям региона о правилах безопасности вблизи энергообъектов

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» напоминает горожанам о правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов. Помнить их крайне важно в период проведения регулировки режимов теплосетей, когда высок риск возникновения дефектов на коммуникациях.

Правила безопасности вблизи опасных объектов (надземных тепловых сетей и камер, мест проведения ремонтных работ) просты:

- отойдите на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

- не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

- избегайте остановки или парковки транспортных средств на тепловых камерах;

- ограничьте свое нахождение вблизи технологических объектов коммунальных служб.

Энергетики напоминают, что жители могут сообщить о выходе горячей воды на поверхность или отсутствии крышки люка на теплокамере в диспетчерские службы тепловых сетей г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловых сетей г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловых сетей г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловых сетей г.Самары - https://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.