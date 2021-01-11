«Т Плюс» напоминает об актуальности соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов

100

В связи с наступлением морозной погоды филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» напоминает жителям региона о простых правилах безопасности. В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия и представлять угрозу для жизни и здоровья граждан в случае повреждений на коммуникациях. В связи с этим важно соблюдать правила поведения рядом с потенциально опасными объектами - теплотрассами и тепловыми пунктами.

Специалисты энергокомпании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия, однако жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани не следует пренебрегать простыми правилами безопасности вблизи энергообъектов:

- отойти на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения;

- водителям автотранспортных средств избегать остановки или парковки транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.

Если горожане стали свидетелями выхода горячей воды на поверхность или отсутствии крышки люка на теплокамере, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о нарушении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.