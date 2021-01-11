Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП погибли четыре человека.
Число пострадавших в ДТП с военной колонной в Подмосковье выросло до 45
Инцидент произошел на станции "Бабушкинская".
Ребенок выжил после падения на рельсы в московском метро
Подобная практика распространена в Европе, отметили в МЧС.
МЧС и Минздрав решили ввести новое требование к сигаретам: сигареты должны быть самозатухающими
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Правительство РФ утвердило распределение между регионами дополнительных средств из федерального бюджета.
Леонид Симановский: СО выделены дополнительные средства на создание инфраструктуры индустриального парка «Преображенка» 
Участвовать в конкурсе могут - Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск и Похвистнево.
5 малых городов Самарской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.
Дмитрий Азаров: «Для муниципальных властей снегопад – это проверка взаимодействия с жителями, предприятиями, ТСЖ, УК»
Источник назвал предварительную причину ДТП с военными автобусами в Подмосковье
Самара  -14 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.52
0.64
EUR 90.81
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская Олимпийская Деревня работает ежедневно
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Т Плюс» напоминает об актуальности соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов

11 января 2021 17:01
100
В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия.

В связи с наступлением морозной погоды филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» напоминает жителям региона о простых правилах безопасности. В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия и представлять угрозу для жизни и здоровья граждан в случае повреждений на коммуникациях. В связи с этим важно соблюдать правила поведения рядом с потенциально опасными объектами - теплотрассами и тепловыми пунктами.

Специалисты энергокомпании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия, однако жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани не следует пренебрегать простыми правилами безопасности вблизи энергообъектов:

- отойти на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения;

- водителям автотранспортных средств избегать остановки или парковки транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб. 

Если горожане стали свидетелями выхода горячей воды на поверхность или отсутствии крышки люка на теплокамере, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о нарушении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
11 января 2021  17:24
Участвовать в конкурсе могут - Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск и Похвистнево.
5 малых городов Самарской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству
Участвовать в конкурсе могут - Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск и Похвистнево.  Благоустройство региона
105
11 января 2021  15:02
Дорожное покрытие обновили и на мосту при въезде в Сергиевск
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтировали две трассы
Дорожное покрытие обновили и на мосту при въезде в Сергиевск Благоустройство региона
147
11 января 2021  13:57
На охрану “Колеса обозрения” в парке Гагарина в Самаре потратят более полумиллиона рублей
На охрану “Колеса обозрения” в парке Гагарина в Самаре потратят более полумиллиона рублей
Охранять объект будет один человек. Благоустройство региона
134
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
9386
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
3156
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
3725
Весь список
Всё в Дом
5 января 2021  15:00
Выбираем матрас для кровати
Кровать и матрас, выбранные верно, это лишь возможность получить качественный сон. Вы сможете купить матрас , обратившись в гипермаркет-матрасов.рф. Всё в Дом
389
28 декабря 2020  13:21
Итальянские прихожие – особенности
Первое впечатление о доме или квартире всегда возникает в прихожей. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы обустроить ее в лучшем виде. все...Всё в Дом
855
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
3169
Весь список
ЖКХ
11 января 2021  17:01
В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия.
«Т Плюс» напоминает об актуальности соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов
В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия. ЖКХ
99
11 января 2021  15:14
Серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ.
В Самаре усилят контроль за УК в части уборки снега
Серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ. ЖКХ
179
11 января 2021  11:58
В праздники РКС-Самара отработали без происшествий.
В праздники «РКС-Самара» отработали без происшествий
Воспользовавшись снижением пассажиропотока, бригады цеха канализации провели большие работы. ЖКХ
212
Весь список

Экология
9 января 2021  10:27
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
В ближайшие 1-2 часа местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее с сохранением до конца дня Экология
504
8 января 2021  20:49
По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал.
Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом
По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Экология
657
8 января 2021  13:50
Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России
Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России
Согласно оценкам специалистов, в XXI веке потепление климата в России идет быстрее в два-три раза, чем в других странах. Экология
659
Весь список
Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
11189
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
12474
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
18495
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
20808
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
20836
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
17053
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
22085
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
23594
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
23356
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
23641
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
24296
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
24047
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.
11 января 2021  17:21 
Дмитрий Азаров: «Для муниципальных властей снегопад – это проверка взаимодействия с жителями, предприятиями, ТСЖ, УК»
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона. Политика региона
173
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
553
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
11 января 2021  12:20 
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
За сутки умерли шестеро пациентов. Здравоохранение
670
Стало известно, как долго будет работать Олимпийская деревня у Самара Арены
11 января 2021  11:09 
Стало известно, как долго будет работать Олимпийская деревня у "Самара Арены"
Жителей и гостей города ждут различные развлечения возле спортобъекта. Социум
504
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
11 января 2021  10:58 
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
Однако при этом в школах вступили в силу новые санитарные правила. Образование
548
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.
11 января 2021  17:21 
Дмитрий Азаров: «Для муниципальных властей снегопад – это проверка взаимодействия с жителями, предприятиями, ТСЖ, УК»
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона. Политика региона
182
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
554
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале
11 января 2021  09:38 
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале
На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля. В стране
533
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
18440
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
19359
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
19107
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
11708
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
11457
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
12652
Весь список