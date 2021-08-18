«Т Плюс» меняет теплосеть под Московским шоссе в Самаре

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С 19 августа по 29 августа «Т Плюс» заменит участок теплосети под Московским шоссе в районе улицы Гастелло. С 19 по 23 августа для автомобильного движения будет закрыта проезжая часть в сторону Советской Армии. С 24 по 29 августа на время проведения работ теплоэнергетики перекроют по четной стороне шоссе по направлению к ул. Авроры.

Московское шоссе является одной из основных транспортных артерий города, поэтому работы организованы круглосуточно с привлечением порядка 50 человек персонала и более 10 единиц техники. На этом участке, как и на всех объектах перекладок, «Т Плюс» использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Система контроля СОДК определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, и это - один из элементов большой программы автоматизации. Такие трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, а срок их службы составляет 50 лет. Аналогичные технологии используются во многих странах мира, где существует централизованная система теплоснабжения.

«Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме! Приносим извинения автолюбителям за временные неудобства», - прокомментировал технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» ПАО «Т Плюс» Александр Климашин.

В 2021 году «Т Плюс» продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре. Благодаря переходу на «альткотельную» в эту ремонтную кампанию увеличены темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения города.