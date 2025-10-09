Я нашел ошибку
Главные новости:
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
На место вызова привлекались 13 специалистов и 3 единицы техники.
В Сызрани горел заброшенный дом 
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.
МЧС СО: в Самаре прошел урок безопасности для студентов
Самарская область отмечает 30-летие крупнейшего в мире завода по производству линолеума
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи

9 октября 2025 18:29
145
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.

Самарский филиал «Т Плюс» и региональное отделение Всероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) заключили соглашение о сотрудничестве. Партнёры договорились о совместной реализации инициатив и проектов в сфере молодёжной политики и развитии карьерных возможностей для студентов.  Документ подписали директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов и руководитель студенческих отрядов Самарской области Алексей Новосёлов.

В мероприятии приняли участие Министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов, представители руководства и студенты Самарского государственного технического университета и Самарского строительного колледжа имени Петра Мачнева.

Соглашение подразумевает запуск совместных проектов и программ, направленных на развитие профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов, а также возможности их трудоустройства. В частности, уже прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.

«Сотрудничество с таким крупным молодёжным сообществом позволит привлечь ребят, готовых к работе в энергетике. Важно, что взаимодействие с РСО даёт возможность большому количеству студентов начать перспективную карьеру в крупной компании», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Важным аспектом сотрудничества станут совместные мероприятия, которые помогут учащейся молодёжи получить свой первый профессиональный опыт и развить лидерские качества.

«Мы говорим не просто о трудоустройстве. Это шаг к тому, чтобы у молодого поколения формировалось понимание профессии и гордость за свой вклад в производство. Особенно важно, что к этому процессу подключаются сразу три стороны — работодатели, образовательные организации и молодёжные объединения. Это позволяет выстроить системную и устойчивую систему работы», — поделился Министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

На данный момент в Самарском региональном отделении «Российских студенческих отрядов» состоит свыше пяти тысяч студентов, большая часть из них в этом году приступили к работе на предприятиях.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

