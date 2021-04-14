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«Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» презентовали проект по работе с онлайн-сервисами для пожилых

14 апреля 2021 10:41
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Т Плюс и ЭнергосбыТ Плюс презентовали проект по работе с онлайн-сервисами для пожилых

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Центром социального обслуживания г.о.Самара реализовали обучающий проект для пожилых и маломобильных граждан. Их обучили работе с онлайн-сервисами энергокомпании, что позволит дистанционно решать многие вопросы. Это особенно актуально в условиях, когда важно позаботиться о своем здоровье в период пандемии или возможности передвижения ограничены.

Для организации обучения были закуплены 50 приставок с клавиатурой, которые подключаются к телевизору и обеспечивают выход в Интернет. Благодаря новому оборудованию для подопечных центра социального обслуживания все существующие онлайн-сервисы поставщиков коммунальных услуг станут доступнее. Сегодня клиенты компании могут, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность, произвести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, а также передать показания приборов учета.

«Пенсионеры все чаще выбирают дистанционный формат работы с энергокомпанией. Это быстро, удобно и максимально безопасно! С начала пандемии прирост пользователей онлайн-сервисов компании достиг почти 70%, и значительная доля «новичков» - это именно пожилые и маломобильные граждане», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Подключение оборудования и первоначальный инструктаж в ближайшем будущем выполнят волонтеры проекта. Задать все уточняющие вопросы самарцы смогут как на собраниях в Центре социального обслуживания, так и с помощью формы «Обратной связи» на сайте энергокомпании samara.esplus.ru.

Вместе с дистанционными сервисами энергокомпании для пожилых граждан станут доступнее оздоровительные, обучающие и развлекательные мероприятия, которые Центр социального облуживания г.о. Самара будет проводить в онлайн формате.

 

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