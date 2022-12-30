Сызранской ТЭЦ исполнилось 75 лет

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Сызранская ТЭЦ (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») отмечает свой 75-летний юбилей. Сегодня станция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленных потребителей и население городского округа и Сызранского района.

Строительство ТЭЦ началось в 1939 году, но в связи с Великой Отечественной войной ее ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 1947 году. Причем станция изначально являлась экспериментом: в качестве топлива здесь впервые был использован местный сланец. Прежде ни одна ТЭЦ в мире не использовала такой вид топлива. Впоследствии в целях повышения надежности и экологичности Сызранская ТЭЦ была переведена на газ.

Крупнейшее обновление станция пережила уже в XXI веке: в 2012 году здесь смонтировали новый энергоблок, соответствующий передовым стандартам энергетических производств Поволжья. Это позволило вывести из эксплуатации устаревший первый энергоблок станции, увеличить энергетическую, экономическую и экологическую эффективность ТЭЦ.

«Главным достижением станции является слаженный коллектив грамотных специалистов, которые делают все необходимое, чтобы обеспечивать город теплом и светом. Благодарю каждого из них за ответственный труд во благо родного города», - отметил технический директор – главный инженер Сызранской ТЭЦ Сергей Гладышев.

Сегодня на Сызранской ТЭЦ работают 286 человек. На постоянной основе они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, противопожарных и противоаварийных тренировках, повышая свою квалификацию. Так, в 2021 году команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку лучших (2 место) на конкурсе профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками (ПГУ) ПАО «Т Плюс», прошедшем в Перми.

Фото: ПАО «Т Плюс»