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Сызранская делегация посетила Городские очистные канализационные сооружения Самары

2 июня 2021 12:00
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Сызранская делегация посетила Городские очистные канализационные сооружения Самары.

В Самарской области полным ходом идёт реализация федеральной программы «Оздоровление Волги». «РКС-Самара» в рамках государственно-частного партнёрства и собственной инвестиционной программы реконструирует Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС). В Сызрани сейчас также проходит реконструкция очистных канализационных сооружений. 

Чтобы обменяться опытом, познакомиться с ходом внедрения «РКС-Самара» наилучших доступных технологий, на самарские ГОКС приехали заместитель главы г.о. Сызрань Анатолий Лукиенко, директор ООО «Сызраньводоканал» Александр Мошаков и другие специалисты. 

В ходе визита сызранцы получили исчерпывающую информацию о технологическом процессе самарских ГОКС, о снижении негативного воздействия на окружающую среду, на которое и направлена модернизация объектов, в которую «РКС-Самара» направит из собственной инвестиционной программы 1 млрд 298 млн рублей до 2024 года. 

Серьезно улучшить экологию  региона усилиями одного предприятия невозможно. Но опыт даже одной компании может стать полезным для десятков других и даст заметный результат.

Теги: очистные сооружения ркс РКС-Самара Сызрань

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