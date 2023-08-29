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Свыше 64 тысяч жителей Самарской области подписались на получение электронных квитанций

29 августа 2023 12:38
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Подписка на электронную квитанцию позволяет оперативно получать информацию о начислениях и оплачивать тепло, не выходя из дома.

Более 64 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов. Подписка на электронную квитанцию позволяет оперативно получать информацию о начислениях и оплачивать тепло, не выходя из дома.

Переход на электронный платежный документ привлекает все больше внимания со стороны жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Данная услуга позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло. Кроме того, подписка на электронную квитанцию дает возможность стать участником акции «Офис в кармане». Трое победителей первого этапа уже получили свои суперпризы – смартфоны.

Напомним, что акции «Офис в кармане» проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня, второй стартовал 1 июля и продлится по 30 сентября 2023 года.

Имена победителей станут известны уже в октябре. Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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