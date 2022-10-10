Свыше 600 клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо выполнить поверку приборов учёта ГВС 

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В октябре 2022 года у более чем 600 клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» истекает срок поверки приборов учёта горячей воды. Не получив подтверждения исправности работы счётчика, энергокомпания будет вынуждена перейти к начислению, исходя из среднемесячного потребления абонента, а позже - по нормативу. Предупреждения о приближающемся истечении срока поверки можно найти в своих квитанциях.

Для подтверждения исправности прибора учёта требуется:

- сделать поверку в любой компании, аккредитованной Росстандартом;

- направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию (удобнее всего это сделать через форму «Обратная связь» на сайте.

«Контроль прибора учёта позволяет удостовериться, что счётчик работает правильно, исключив лишние убытки как со стороны клиента, так и со стороны поставщика ресурсов. Мы призываем граждан оперативно проверить данные о сроках поверки своего прибора учёта, и по необходимости обратиться в любую специализированную организацию», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Энергетики также напоминают, что жителям региона, перешедшим на прямые расчёты с «ЭнергосбыТ Плюс», в течение трёх месяцев необходимо предоставить данные о приборах учёта (паспорт, сведения о сроках поверки).