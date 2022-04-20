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Свыше 26 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

20 апреля 2022 09:40
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Свыше 26 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции ЭнергосбыТ Плюс»

Свыше 26 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в акции «Весна - тают пени!». В результате им будут списаны пени на сумму 4,1 млн рублей за просрочку платежа за тепловую энергию.

Напомним, что участником акции может стать любой житель Самарской области, получающий квитанции от компании «ЭнергосбыТ Плюс». Каждому клиенту, погасившему основную задолженность за коммунальные ресурсы, будут списаны ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.

«Призываю всех клиентов компании урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и получить подарок от энергетиков. Наша традиционная весенняя акция продлится до 31 мая 2022 года», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности об акции «Весна – тают пени!» можно узнать на сайте promo.esplus.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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