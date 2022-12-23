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Свыше 22 тысяч жителей Самарской области принимают участие в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

23 декабря 2022 17:27
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Чтобы присоединиться к традиционному розыгрышу призов от энергетиков, у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани осталось всего 8 дней.

Более 22 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» внесли рекомендуемые платежи за тепло за декабрь 2022 года и принимают участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!». Чтобы присоединиться к традиционному розыгрышу призов от энергетиков, у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани осталось всего 8 дней.

Для этого клиентам компании – физическим лицам необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Также важным условием является отсутствие задолженности за указанные энергоресурсы.

Все участники акции получат списание пеней при их наличии (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда). Также среди них будет проведен розыгрыш сертификатов номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов, а первые 30 тысяч участников смогут получить подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС. Данный бонус будет предоставлен тем клиентам, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика.

Причем в этом году свой бонус можно увеличить, подписавшись на получение электронной квитанции. Такие клиенты станут участниками дополнительного розыгрыша.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото:   «ЭнергосбыТ Плюс»

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