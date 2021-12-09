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Свыше 15 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» стали участниками акции «В Новый год – без долгов!»

9 декабря 2021 09:45
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Свыше 15 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» стали участниками акции «В Новый год – без долгов!»

Свыше 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани досрочно оплатили тепловую энергию до конца года и автоматически стали участниками акции «В Новый год – без долгов!». По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

Напомним, что до 31 декабря 2021 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» из числа физических лиц имеют возможность выгодно оплатить счета за тепло и горячую воду. Розыгрыш призов будет проведен среди тех горожан, кто до конца года погасит имеющуюся задолженность, если она есть, а также в полном объеме оплатит квитанции за ноябрь и декабрь.

«Данная акция проводится ежегодно с 2015 года. За это время мы уже вручили подарки свыше 1200 жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В этом году мы удвоили призовой фонд, соответственно и шанс выиграть энергетический кэшбэк у каждого из наших клиентов значительно возрос. Принимайте участие в акции и проверьте свою удачу!» - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подведение итогов состоится в феврале 2022 года. Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

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