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Свыше 1300 клиентов Самарской области принимают участие в первой акции «В Новый год – без долгов!» для юридических лиц

17 ноября 2021 10:53
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Свыше 1300 клиентов Самарской области принимают участие в первой акции «В Новый год – без долгов!» для юридических лиц

Первые 1363 клиента Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в акции «В Новый год – без долгов!» Среди претендентов на ценные призы от энергетиков индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью и владельцы нежилых помещений. В Самарской области данная акция впервые проводится среди юридических лиц – клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Для того, чтобы стать претендентом на победу, предпринимателям необходимо до 30 ноября 2021 года заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу. При этом обязательным условием участия в акции является регистрация бизнеса в личном кабинете для клиентов - юридических лиц.

«Акция призвана помочь нашим клиентам досрочно закрыть все вопросы по оплате энергоресурсов до конца года и сконцентрироваться на других важных для развития своего бизнеса направлениях. Уже сегодня можно говорить о востребованности данного предложения, учитывая большое количество заявок», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании https://samara.esplus.ru/, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов – юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.

 

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