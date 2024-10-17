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Свыше 100 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» внесли вклад в сохранение природы

17 октября 2024 18:15
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С начала 2024 года более 19 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс».

С начала 2024 года более 19 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс». В целом данным сервисом сегодня пользуются свыше 100 тысяч клиентов компании.

Электронная квитанция имеет целый ряд преимуществ: она позволяет максимально обезопасить персональные данные граждан; доступна с первого числа каждого месяца; ознакомиться с ней можно в любой точке дистанционно.«Отказавшись от бумажных квитанций, наши клиенты вносят ощутимый вклад в сохранение природных ресурсов. Для сравнения: каждый месяц только Самарский филиал энергокомпании рассылает бумажные квитанции общим весом около 2 тонн. Призываем наших клиентов сделать выбор в пользу данного сервиса, и сделать оплату тепла более удобной и комфортной», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или обратившись в компанию любым удобным способом. Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ г. Тольятти.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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