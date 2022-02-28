«СВГК»: отсутствие тяги – угроза для здоровья и жизни

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Осенне-зимний период – время повышенного риска возникновения несчастных случаев, связанных с нарушением правил пользования газовым оборудованием.

В период понижения температуры наружного воздуха плотно закрытые пластиковые окна в помещениях квартир приводят к нарушению работы дымовых и вентиляционных каналов. При закрытых окнах работа газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход может привести к их выходу в помещение квартиры. Включение вытяжного зонта над плитой или электро-вентилятора подключенного (или установленного) в вентиляционный канал усугубляют ситуацию, создавая дополнительное разрежение, приводящее к опрокидыванию тяги в канале дымохода.

Одновременная работа газового проточного водонагревателя и вытяжного зонта (вентилятора) при закрытых окнах может привести к сильному отравлению угарным газом, а при неоказании медицинской помощи – к летальному исходу. Так, только в январе и феврале 2022 года зарегистрировано 14 случаев отравления, в которых пострадали 28 человек. Причем для шести человек исход стал летальным.

Ответственными за безопасное использование и содержание ВДГО И ВКГО в многоквартирных домах являются управляющие организации: УК, ТСЖ, ЖК, или собственники помещений при непосредственном управлении многоквартирным домом. Ответственность за ВДГО в домовладении несут непосредственно их собственники. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже 3-х раз в год по договору, заключенному с соответствующей специализированной организацией.

В целях обеспечения безопасности газоснабжения обязанностью собственника является также заключение договора на техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования со специализированной организацией. А также беспрепятственный допуск в помещения, где размещено оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации для предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с его использованием и содержанием.

В целях обеспечения безопасности, специалистами Средневолжской газовой компании проводится техническое обслуживание ВДГО в соответствии с заключенными договорами на техническое обслуживание.

К наиболее частым нарушениям относятся:

а) застройка кухонной мебелью отключающих устройств перед газовым оборудованием;

б) самовольная замена жителями, газоиспользующего оборудования с нарушением требований завода изготовителя;

в) перепланировка помещений, где установлено газоиспользующее оборудование;

г) самовольная установка вытяжных устройств, что нарушает естественный воздухообмен в помещении квартиры;

д) установка газового оборудования, требующего подключение к сети напряжения 220В, без наличия возможности его заземления4

е) установка несертифицированных окон, не соответствующих проекту (требований безопасности) в помещениях, где установлено газовое оборудование.

Потребители при эксплуатации газового оборудования обязаны соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа, которая выдается сотрудниками СВГК при проведении техобслуживания ВД(К)ГО, под роспись потребителю.

Во избежание отравления угарным газом, который в отличие от сетевого (природного), не имеет запаха, необходимо контролировать наличие тяги в дымоходе перед включением и во время включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход. Окна в помещении в момент работы газового оборудования должны быть в это время установлены в режим проветривания.

При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами нельзя! Подобная ситуация создает угрозу безопасности не только здоровью и жизни жильцам квартиры, но и их соседей по стояку, поэтому может повлечь отключение от газоснабжения всей «вертикали» квартир, передает пресс-служба ООО «СВГК».

Фото: пресс-служба ООО «СВГК»