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До конца 2023 года планируется создать техническую возможность по социальной газификации более 16 тыс. домовладений в Самарской области. 
«СВГК»: о ходе реализации в Самарской области программы догазификации
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«СВГК»: о ходе реализации в Самарской области программы догазификации

24 марта 2022 15:53
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До конца 2023 года планируется создать техническую возможность по социальной газификации более 16 тыс. домовладений в Самарской области. 

До конца 2023 года планируется создать техническую возможность по социальной газификации более 16 тыс. домовладений в Самарской области. 

22 марта 2022 года на заседании комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Председатель Правления Средневолжской газовой компании Иван Аветисян выступил с докладом о ходе реализации в Самарской области программы догазификации.

Поскольку ООО «СВГК» постановлением правительства Самарской области наделена статусом регионального оператора газификации как компания с наиболее развитой сетью распределительных газопроводов, в докладе представлены общие данные по всем газораспределительным организациям губернии, участвующим в реализации программы.

Так, с начала действия программы социальной газификации жителями Самарской области было подано 9 488 заявок на подключение газа, из них 8 300 - в зоне ответственности СВГК.   В 2021 году в ходе согласованной работы ГРО региона и правительства Самарской области уже была создана техническая возможность для бесплатного подключения к сетям газораспределения 2 223 домовладений. Из них 2 110 – силами ООО «СВГК».  По 1 031 заявке договорные обязательства по техприсоединению исполнены.

Часть заявок жителей региона была отклонена по причине непредоставления документов о праве владения на земельный участок или домовладение, к которому должен быть подведен газ. Существуют также факты отзыва заявок самими потенциальными участниками программы. Например, заявитель оценил невозможность безопасной установки газоиспользующего оборудования в своем доме или не готов вкладывать собственные средства в покупку газового котла, оплату работ по установке внутридомовых систем отопления и вентиляции.  

Планируется, что до конца 2023 года газораспределительными организациями региона должна быть обеспечена техническая возможность по социальной газификации более 16 тыс.  домовладений в Самарской области. Часть из них (при условии подачи такой заявки от самих собственников домов) может быть подключена к уже существующим газовым сетям, однако, совместно с правительством Самарской области,  министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и ГРО региона планируется и масштабное строительство новых распределительных газопроводов.  В 2022 г. планируется построить и ввести в эксплуатацию распределительные газопроводы, обеспечивающие возможность технологического присоединения порядка 4 900 домовладений. Еще более масштабные планы намечены на 2023 год. 

На заседании комитета было отмечено, что прием заявок от населения на участие в программе социальной газификации по-прежнему осуществляется через портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru, МФЦ, а также через корпоративные каналы всех газораспределительных организаций Самарской области, сообщает пресс-служба СВГК.

 

Фото:   СВГК

 

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