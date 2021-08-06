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Суд поддержал позицию «РКС-Самара» о переносе детской площадки

6 августа 2021 09:22
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Суд поддержал позицию «РКС-Самара» о переносе детской площадки

В настоящее время в Самаре около 400 строений расположены в охранной зоне сетей холодного водоснабжения. Более 60 из них – детские площадки. Это значит, сотни детей каждый день подвергаются опасности, рискуют своим здоровьем и даже жизнью, возникают угрозы возникновения серьезных технологических сбоев. Несколько лет назад в Самаре при установке детской площадки в несогласованном месте был повреждён кабель, питающий НФС-1, и треть города могла остаться без водоснабжения на длительный срок! 

Именно поэтому «РКС-Самара» занимает принципиальную позицию: на сетях детским площадкам не место. Компания неоднократно направляла письма в администрации районов с изложением ситуации, описанием возможных последствий и требованием переноса площадок. 

Во внутригородских районах на сложившуюся ситуацию реагируют по-разному. Например, администрация Октябрьского района решила довести дело до суда и проиграла. Арбитражный суд Самарской области обязал администрацию Октябрьского внутригородского района г.о. Самара в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу за свой счет перенести малые архитектурные формы детской игровой площадки, расположенные на сетях водоснабжения и водоотведения по адресу К.Маркса 237, за пределы санитарно-охранной зоны инженерных коммуникаций. 

Это решение ставит фактическую точку в дискуссии о том, надо или нет убирать незаконные строения, в том числе детские площадки, с сетей водоснабжения и водоотведения. Работа, которую начали «РКС-Самара» несколько лет назад, теперь должна дать ощутимые результаты. Строения, расположенные на сетях оказывают дополнительное давление на трубы, что может привести к аварийной ситуации, а нахождение в этот момент вблизи людей подвергает их жизнь и здоровье смертельной опасности. 

Стоит отметить, что аварийно-восстановительные бригады «РКС-Самара» еженедельно сталкиваются с ситуациями, когда утечка на сетях возникает под гаражом, забором, игровой или спортивной площадкой. Порой уходит несколько суток на то, чтобы разыскать хозяина, демонтировать объект, начать работы. Всё это время жители близлежащих домов находятся без воды! По окончании работ РКС детские площадки и другие строения не восстанавливает!

Ресурсоснабжающая организация в очередной раз предупреждает: размещение детских, игровых, спортивных площадок, ограждений, торговых павильонов и других объектов в охранной зоне инженерных коммуникаций не только незаконно, но и опасно для жизни! А в масштабах города необходим регламент, который упорядочил бы размещение малых форм и иных объектов. 

Теги: водоснабжение РКС-Самара сети суд

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