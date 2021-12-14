Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Константинов: "Грипп опасен своими осложнениями"
Дмитрий Константинов: "Грипп опасен своими осложнениями"
В Сызрани ищут подозреваемого в краже, который скрылся от дознания
В Сызрани ищут подозреваемого в краже, который скрылся от дознания
СберБанк предоставил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми
СберБанк предоставил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми
Уровень заболеваемости гриппом в РФ за 10 месяцев 2021 года — в 50 раз ниже
Уровень заболеваемости гриппом в РФ за 10 месяцев 2021 года — в 50 раз ниже
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
За нарушение ПДД у тольяттинца арестовали Toyota Corolla
За нарушение ПДД у тольяттинца арестовали Toyota Corolla
В Тольятти перевернулся автомобиль, пострадал водитель
В Тольятти перевернулся автомобиль, пострадал водитель
Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 14% самарцев
Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 14% самарцев
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.41
-0.2
EUR 82.87
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Зрители самарского театра оперы и балета увидят балет, оперу и драму на монетах
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Строительство водоводов от НФС-2 в п.Управленческий перешло на новый этап

14 декабря 2021 12:24
170
Строительство водоводов от НФС-2 в п.Управленческий перешло на новый этап

Строительство двух водоводов диаметром 600 мм – исторический этап в развитии системы водоснабжения города. 40000 жителей Красноглинского района наконец-то получат мягкую волжскую воду. Трубы будут идти от насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге до посёлка Управленческого. Проект разработан на основании технического задания администрации г.о. Самара и одобрен на общественных слушаниях, его стоимость 1,2 млрд рублей. Реализуется он за счёт инвестпрограммы «РКС-Самара».

Работы ведутся сразу в нескольких точках. С 2020 года проводится масштабная модернизация насосно-фильтровальной станции №2 и строительство новой насосной станции в Студёном овраге. На ул. Сергея Лазо уже уложили трубы бестраншейным способом через заводные котлованы, сейчас возводится подкачивающая насосная станция. 

В настоящее время реализация проекта переходит на самую главную стадию, когда насосную станцию на НФС-2 надо соединить с насосной станцией на ул.С.Лазо двумя водоводами диаметром 600 мм. Подрядная организация тянет эти трубы под Волжским шоссе, а затем через зелёную зону в сторону Студёного оврага. 

Снос насаждений, часть из которых аварийные, ведётся после получения порубочных билетов и согласования с муниципалитетом в строгом соответствии с проектом. Жителям не стоит переживать: убирают только те деревья, которые мешают прокладке труб, и только под строгим контролем специалистов. Кроме того, указанная трасса станет резервным пожарным проездом. Завершить строительство планируется в 2023 году. 



 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021, 11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
14 декабря из-за работ на напорном коллекторе необходимо ограничить пользование канализацией.   ЖКХ
427
В «РКС-Самара» уже несколько лет действует программа обновления парка специализированной автомобильной техники.
09 декабря 2021, 14:05
Новых машин в автопарке «РКС-Самара» стало больше
В «РКС-Самара» уже несколько лет действует программа обновления парка специализированной автомобильной техники. ЖКХ
772
Началась регистрация УК и ТСЖ для участия в акции "В Новый год без старых долгов!"
08 декабря 2021, 11:27
Началась регистрация УК и ТСЖ для участия в акции "В Новый год без старых долгов!"
 «РКС-Самара» каждый год формируют два списка: «белый» с добросовестными компаниями и «чёрный» с должниками. ЖКХ
735

В центре внимания
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
14 декабря 2021  13:34
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
95
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
440
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
427
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
798
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
1035
Весь список