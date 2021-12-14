Строительство водоводов от НФС-2 в п.Управленческий перешло на новый этап

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Строительство двух водоводов диаметром 600 мм – исторический этап в развитии системы водоснабжения города. 40000 жителей Красноглинского района наконец-то получат мягкую волжскую воду. Трубы будут идти от насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге до посёлка Управленческого. Проект разработан на основании технического задания администрации г.о. Самара и одобрен на общественных слушаниях, его стоимость 1,2 млрд рублей. Реализуется он за счёт инвестпрограммы «РКС-Самара».

Работы ведутся сразу в нескольких точках. С 2020 года проводится масштабная модернизация насосно-фильтровальной станции №2 и строительство новой насосной станции в Студёном овраге. На ул. Сергея Лазо уже уложили трубы бестраншейным способом через заводные котлованы, сейчас возводится подкачивающая насосная станция.

В настоящее время реализация проекта переходит на самую главную стадию, когда насосную станцию на НФС-2 надо соединить с насосной станцией на ул.С.Лазо двумя водоводами диаметром 600 мм. Подрядная организация тянет эти трубы под Волжским шоссе, а затем через зелёную зону в сторону Студёного оврага.

Снос насаждений, часть из которых аварийные, ведётся после получения порубочных билетов и согласования с муниципалитетом в строгом соответствии с проектом. Жителям не стоит переживать: убирают только те деревья, которые мешают прокладке труб, и только под строгим контролем специалистов. Кроме того, указанная трасса станет резервным пожарным проездом. Завершить строительство планируется в 2023 году.





