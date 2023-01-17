Строители водовода в Куйбышевском районе Самары приняли первые 60 машин с трубами

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Жители Куйбышевского района с нетерпением ждут мягкую питьевую воду. Для этого будут проложены два водовода диаметром 1000 мм, протяженностью более 7 км. Масштабный и долгожданный проект стоимостью больше 2 млрд рублей реализуется по инвестиционной программе «РКС-Самара» при поддержке регионального правительства и городской администрации.

Сейчас к насосно-фильтровальной станции №3 завозят полиэтиленовые трубы. Уже приехало больше 60 машин, которые доставили к месту строительства примерно 1100 метров водоводов. Скоро их начнут соединять на специальном аппарате и укладывать в траншею. Предстоит провести большие строительные работы в Куйбышевском и Железнодорожном районах. В итоге волжская, специально подготовленная вода, пойдет от насосно-фильтровальной станции №1 на ул. Советской армии до насосно-фильтровальной станции №3 в районе ТЦ «Амбар» и далее – по домам жителей. Работы должны закончиться в 2024 году.