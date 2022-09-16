Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидер ЖКХ»

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С 2011 года ГЖИ проводит конкурс «Лидер ЖКХ». С тех пор в нём приняли участие десятки управляющих организаций, ТСЖ и муниципальных образований Самарской области. Конкурс традиционно проходит по трём номинациям: «Лучшая управляющая организация», «Лучший орган местного самоуправления» и «Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив)».

Конкурс призван выявить лучшие организации, работающие в такой непростой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Критерии, по которым комиссия оценивает деятельность УК, ТСЖ и органы местного самоуправления, в целом отражают объективную картину деятельности участников конкурса. Принимаются во внимание и объём работы участника – площадь помещений в управлении, и качество исполнения предписаний ГЖИ, и размер штрафных санкций за исследуемый период, и многое другое. В целом за десять лет произошло значительное улучшение качества работы управляющих организаций. Конкурс помогает гражданам сориентироваться при выборе или при смене управляющей организации. Результаты конкурса, выводы конкурсной комиссии влияют на рейтинг компании - участника конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 ноября 2022 года. Подведение итогов запланировано на конец ноября. Более подробную информацию можно получить на сайте ГЖИ Самарской области.

Фото: пресс-служба ГЖИ Самарской области