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Средневолжская газовая компания вышла на особый режим работы в праздничные дни, предусмотрев целый ряд мер по обеспечению безопасной эксплуатации газового хозяйства в период с 31.12.20 г. по 11.01.21 г.

Установлено дежурство ответственных лиц по Единой диспетчерской службе. ЕДС вместе с аварийной службой по-прежнему работает в режиме 24/7: ежедневно и круглосуточно. На случай возникновения нештатных ситуаций предусмотрено немедленное выдвижение по заявке ЕДС необходимой техники и механизмов.

Обход подземных газопроводов высокого и среднего давления, а также сооружений на них практически завершен. Выявленные нарушения устранены. В полной готовности находятся аварийные службы и подразделения СВГК, которые первыми приходят на помощь в случае возникновения нештатных ситуаций.

В дни новогодних каникул, когда на протяжении десяти дней подавляющее большинство жителей Самарской области проводят дома, в кругу семьи, газопотребляющее оборудование используется наиболее интенсивно. Поэтому и роль самих жителей в обеспечении «газовой» безопасности особенно велика.

Чтобы праздники были спокойными, уютными и радостными помните, что вы в ответе за здоровье и жизнь – собственную и ваших близких. Неукоснительно выполняйте правила пользования газовым оборудованием.

- Ремонт и установку газового оборудования доверяйте только профессионалам

- Контролируйте наличие тяги в вентканале и дымоходе перед включением и периодически во время работы газовых приборов

- Обеспечивайте проветривание, а также выключайте вытяжку и вентилятор во время работы газовых приборов

- Не используйте газовый водонагреватель и плиту для обогрева помещения или для сушки одежды над ней.

- При запахе газа:

- Перекройте кран

- Откройте окна

- Не пользуйтесь электроприборами

- Звоните в аварийную службу О4 или 104.

В аварийную службу можно обратиться и в других острых ситуациях, связанных с отказом газового оборудования, если в вашем договоре на обслуживание не оговорены контакты со специалистами на случай возникновения нештатных ситуаций.