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Среди участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» будут разыграны пешеходные экскурсии

25 мая 2022 19:25
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Уже в июне с помощью генератора случайных чисел будут определены обладатели суперпризов.

Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», которые стали участниками акции «Весна - тают пени!», примут участие в розыгрыше суперпризов - 50 пешеходных прогулок от агентства «АРТ-Экскурсии». Акция продлится до 31 мая 2022 года.

Напомним, что присоединиться к весенней акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» может любой клиент энергокомпании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска или Сызрани. Достаточно погасить основную задолженность за коммунальные ресурсы, после чего будут списаны ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения. Более того, в этом году энергетики приготовили для жителей региона дополнительный бонус – пешеходные краеведческие экскурсии по Самаре с профессиональными гидами.

«Участники нашей акции не только решают вопрос с просроченной задолженностью и экономят семейный бюджет за счет списания пени, но и получают шанс выиграть суперприз. Призываю всех клиентов компании урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов, чтобы претендовать на приятный бонус от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Уже в июне с помощью генератора случайных чисел будут определены обладатели суперпризов. Информацию о победителях энергокомпания опубликует на своем официальном сайте.
 

 

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