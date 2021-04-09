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Двойное обновление: сразу две новые задвижки установили специалисты «РКС-Самара» на крупных водоводах. Трубы диаметром 800 и 1000 мм, питающие значительную часть центральных районов Самары, проходят в том числе в месте реконструкции ул. Ново-Садовой. Сейчас там ведётся перенос и обновление коммуникаций.

Замену задвижек проводила группа эксплуатации водоводов цеха эксплуатации водопроводных сетей №2 «РКС-Самара», работы велись в водопроводной камере на Московском шоссе. На сутки водоводы отключили, водоснабжение жилых домов в это время осуществлялось по резервной схеме.

Новые элементы запорной арматуры – современные и эргономичные. Они меньше по размеру и более удобные в эксплуатации. Благодаря прорезиненным деталям на задвижке специалисты смогут быстрее произвести переключение при плановых и аварийных работах и не допустить большие потери воды.