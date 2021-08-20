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Специалисты «Т Плюс» завершают модернизацию водогрейного котла Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Проходят заключительные этапы работ перед запуском оборудования в эксплуатацию. В настоящий момент, успешно проведены гидравлические испытания, осуществлен пробный розжиг котла, завершаются работы по изоляции, наладке системы автоматического оборудования.

Работы по монтажу оборудования начались в 2020 году. В строительстве одновременно было задействовано до 50 человек, в особо ответственные моменты работы проводились в 2 смены.

Для данного водогрейного котла предусмотрена универсальная схема его включения, он может обеспечивать теплом как верхнюю, так и нижнюю зоны теплосети Новокуйбышевска. Котел оборудован полномасштабной системой автоматического управления, изготовлен из газоплотных панелей, что обеспечивает его высокую надежность.

Реализация данного проекта, наряду с эксплуатацией высокоэффективного оборудования блока ГТУ в составе трех газотурбинных установок General Electric обеспечит высокое качество теплоснабжения городского округа Новокуйбышевск.

В составе Самарского филиала группы "Т Плюс" работают Новокуйбышевская ТЭЦ-1, Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Сызранская ТЭЦ, «ПТС», тепловые сети Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.