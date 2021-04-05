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Специалисты «Т Плюс» вошли в рабочую комиссию при Минэнерго по повышению качества ГВС в Тольятти

5 апреля 2021 18:47
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Решение о ее создании было принято сегодня, 5 апреля, на очередном заседании профильного комитета при Самарской Губернской думе.

Специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» вошли в рабочую комиссию при областном Министерстве энергетики и ЖКХ по повышению качества горячего водоснабжения в Автозаводском районе Тольятти. Решение о ее создании было принято сегодня, 5 апреля, на очередном заседании профильного комитета при Самарской Губернской думе. Членам комиссии предстоит проконтролировать качество горячего водоснабжения в Автозаводском районе Тольятти.

Напомним, что в последние годы в системе теплоснабжения этого района сложились условия для сульфидного загрязнения и образования колоний бактерий. На это повлияло несколько факторов, в частности, длительное отсутствие санации теплосетей. В результате в январе 2021 года жители района жаловались на неприятный запах горячей воды из крана.

Учитывая тот факт, что все анализы, проведенные независимыми организациями в зоне ответственности ПАО «Т Плюс», продемонстрировали соответствие требованиям СанПИНа, особую важность приобретают работы по промывке и дезинфекции теплосетей и систем отопления управляющих и жилищных организаций.

На сегодняшний день экспертами Минэнерго Самарской области совместно со специалистами ресурсоснабжающих организаций разработана дорожная карта мероприятий по улучшению качества ГВС. Одним из важнейших является повышение щелочного диапазона (рН) подпиточной и сетевой воды до значения 9.6 в начале и конце отопительного периода. Сильнощелочная вода предотвратит распространение колоний бактерий внутри трубопроводов. Подобные рекомендации озвучены экспертами научно-исследовательского центра ВНИПИЭНЕРГОПРОМ ОПНИ ВР (г.Санкт-Петербург), а их результативность подтвердил Главный государственный санитарный врач по Автозаводскому району Тольятти.

 

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