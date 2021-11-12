Специалисты СВГК приступили к возобновлению прерванного КАМАЗом газоснабжения сел в Богатовском районе

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Ранним утром 12 ноября в Единую диспетчерскую службу Средневолжской газовой компании поступил сигнал о понижении высокого давления на газорегуляторном пункте (ГРП) № 32 районе села Виловатое Богатовского района.

Прибывшая аварийная бригада СВГК немедленно локализовала аварийную ситуацию, возникшую из-за порыва газопровода высокого давления автомобилем КаМАЗ. В результате вынужденного отключения ГРП №32 и восьми ШГРП без газа временно остались порядка тысячи индивидуальных жилых домов и несколько коммунально-бытовых объектов сел Виловатое, Андрееевка, Съезжее Богатовского района.

В настоящее время специалисты межрайгаза «Отрадное» ООО «СВГК» завершают восстановительные работы на поврежденном газопроводе.

Ожидается, что примерно к 17.00 будет возобновлено газоснабжение населенных пунктов.

Расследование причин повреждения газопровода ведется, сообщает пресс-служба СВГК.

Фото: пресс-служба СВГК