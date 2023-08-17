Специалисты «РКС-Самара» за полгода решили 664 тысячи вопросов от абонентов

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Ресурсная компания настроена работать так, чтобы у абонентов не возникало поводов для обращения, а уж если вопросы появляются, то всё можно было решить удалённо. В «РКС-Самара» постоянно совершенствуют способы дистанционного взаимодействия, предлагают в помощь современные технологии, электронные сервисы. Да и сами клиенты всё больше предпочитают обращаться удалённо, не тратя время на поездки.

Так, за половину 2023 года в компанию поступило 664 тысячи обращений (вопросы по оплате, замене приборов учёта, переоформлению документов, передача показаний и пр.), треть из которых обработал голосовой помощник-робот. Чуть больше 100 тысяч вопросов решили очно в Центрах обслуживания клиентов, по сравнению с прошлым годом процент обратившихся лично сократился более чем в два раза. Остальные вопросы сотрудники «РКС-Самара» принимали и давали ответы по телефону и через сервис «Виртуальная приёмная» на сайте samcomsys.ru. Для тех, кто всё любит решать очень быстро, подставила своё электронное плечо «Елена СКС». Это новый способ передачи показаний через чат-бот в Телеграм, который заработал в конце января и им уже воспользовались 24 тысячи абонентов.

Цифровые сервисы удобны: не нужно никуда ехать, ждать, везти документы, можно обратиться круглосуточно, у роботов и ботов всегда стандартное хорошее настроение. Независимым исследованием установлено, что уровень удовлетворенности качеством услуг клиентского сервиса «РКС-Самара» составляет 95,6%.

Напоминаем, что дистанционно можно:

- оплатить квитанции;

- передать показания счётчиков;

- направить обращение, вопрос по начислениям;

- отправить фото и сканы документов;

- получить электронную квитанцию;

- подать заявление на поверку, замену и опломбировку счётчика.