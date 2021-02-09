Специалисты «РКС-Самара» в 2020 году переложили 9,7 км существующих и построили 9,5 км новых коммуникаций

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В 2020 году «РКС-Самара» переложили 9,7 км коммуникаций, из них – 6 км водопроводных труб и 3,7 км канализационных. В том числе бестраншейным способом специалисты ресурсоснабжающего предприятия переложили 1 км 752 м водопроводных и 2 км 282 м канализационных труб. Этот способ позволяет избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ, что экономит ресурсы предприятия и минимизирует неудобства для жителей города.

Также в 2020 году в рамках технологических подключений было построено 9,5 км новых сетей водоснабжения и водоотведения: 6,3 км и 3,2 км соответственно. Таким образом, в Самаре в прошлом году появилось 19,2 километра новых водопроводных и канализационных труб.

Помимо строительства и замены водопроводных и канализационных линий сотрудники «РКС-Самара» заменили 628 и капитально отремонтировали 618 единиц