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Специалисты «РКС-Самара» развивают сотрудничество ресурсной компании с различными учреждениями города. Уже шестой год предприятие при поддержке городской и районных администраций заключает соглашения с детскими садами, школами, объектами потребительского рынка по обеспечению доступа к водопроводным и канализационным колодцам на своей территории и к ближайшим пожарным гидрантам. В городе почти 5 тысяч пожарных гидрантов и по регламенту сотрудники «РКС-Самара» обязаны осматривать и проверять их лишь два раза в год. Все остальное время колодцы остаются без контроля.

В соглашениях речь идёт именно о внешней части колодца: достаточно убирать с крышки снег и наледь, следить за тем, чтобы на колодце не складировали мусор, не устраивали длительных парковок, оставались на месте крышки. Такая работа не требует серьёзных усилий и материальных затрат, но значительно помогает пожарным быстрее найти колодец и подключиться к гидранту. Это важный момент, ведь во время ЧП счёт идёт на минуты.

Большинство руководителей учреждений с пониманием относятся к инициативе «РКС-Самара». В этом году соглашения подписали уже 42 организации. Для них пожарная безопасность не просто слова на бумаге, но и реальная работа для жизни и здоровья людей, сохранности имущества. Но это понимают пока не все, есть торговые центры, школы и детские сады, руководители которых отказываются от соглашения: с ними ресурсная компания будет проводить разъяснительную работу, чтобы вдохновить на ответственное отношение к обществу.