Специалисты «РКС-Самара» проверили места с большим потреблением воды на законность подключения к сетям

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«РКС-Самара» регулярно проверяют законность подключений к городским сетям водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделяется тем потребителям, где вода используется в больших объёмах с коммерческой целью: автомойки, бани, сауны, бассейны.

Первые такие проверки ресурсоснабжающая компания начала проводить ещё в первый год своей работы. Тогда было выявлено несколько десятков нарушений, никто, никогда до этого серьёзно не занимался вопросами предотвращения воровства воды. За 10 лет удалось поправить ситуацию, хотя нарушителей всё равно находят.

Последняя проверка закончилась осенью этого года. Изучили 219 объектов, выявлено 5 нарушений самовольного и безучётного пользования водой. Сумма, выставленная нарушителям за игнорирование существующих правил потребления ресурсами, составила более 18 миллионов рублей. Двое владельцев согласились с претензиями, один оплатил сразу, другой – в рассрочку. Трое решили услышать мнение суда, в настоящее время от сетей отключены.

Кто-то из нарушителей пытается оправдаться: не знали, в таком виде приобрели, забыли. А кто-то из владельцев просто прекращает работу и исчезает, тем самым подтверждая свою вину. Например, сотрудники кафе на Алма-Атинской, 29А после выявления нарушений и отключения сняли все вывески и рекламу со здания, перестали выходить на связь. Сейчас к поиску собственника привлечена служба экономической безопасности.

«РКС-Самара» выражает благодарность всем абонентам, кто ответственно относится к потреблению ресурсов, руководствуясь установленными законами и правилами, своевременно оплачивает услуги.