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Специалисты «РКС-Самара» продолжают устанавливать в водопроводные и канализационные люки устройства от падения

12 марта 2024 14:42
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"Паучки" и "черепашки" спасают от падения в колодец. В «РКС-Самара» придумали специальную защиту.

Одна из проблем современных городов – скопление подземных коммуникаций. Оказаться в таком подземном царстве интересно, но очень опасно! Точно никто не хочет случайно провалиться в открытый колодец.

На балансе «РКС-Самара» сегодня находится более 70 тысяч водопроводных и канализационных колодцев. Каждый из них в любой момент может оказаться без крышки: её могут украсть или сломать. Поставить сотрудника ресурсной компании или охранника у каждого колодца невозможно, по регламенту осмотр колодцев производится раз в полгода. А всё остальное время - это зона повышенной опасности.

Чтобы как-то обезопасить жителей, животных, транспорт от попадания в открытые или неисправные колодцы, в «РКС-Самара» придумали специальную защиту. В горловине под крышкой устанавливают горизонтальную площадку, которая не даёт никому провалиться вглубь. Такие приспособления рабочие между собой называют «паучками» и «черепашками».

В 2022 году было установлено 350 таких приспособлений, в 2023 – 400. В зимние месяцы 2024 года установлено 28 и делаются заготовки на летний период. Закрыть все колодцы таким образом возможности, конечно, нет. «Паучков» и «черепашек» заселяют в тех местах, где самая большая проходимость, и, соответственно, больше вероятность травмироваться. Для того, чтобы защита стояла во всех колодцах, необходимо промышленное производство подобной защиты в комплекте с самой крышкой. «РКС-Самара» ищут такого поставщика. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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