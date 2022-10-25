Специалисты «РКС-Самара» поставили в колодцах больше 350 специальных устройств

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Водопроводные и канализационные колодцы, как инженерные объекты на городских улицах, требуют повышенного внимания. Специалисты ресурсоснабжающего предприятия проверяют исправность и целостность люков регулярно дважды в год.

Но при этом все понимают, что этого недостаточно для безопасности горожан. Только у «РКС-Самара» на обслуживании больше 70 тысяч колодцев, у других инженерных предприятий - не меньше. Металлические крышки крадут каждый день, а уследить за каждым люком, поставить часовых к каждому объекту физически не сможет ни одна организация.

Чтобы обезопасить жителей Самары от травм при падении, сотрудники «РКС-Самара» устанавливают в своих колодцах специальные защитные устройства. Прочную конструкцию в виде круглого щита с распорками придумали и создали на предприятии. Устройство помещается под крышку, закрепляется в горловине колодца. Если в открытый колодец попадает человек или животное, щит не даёт им провалиться в глубину.

В этом году сотрудники предприятия установили больше 350 таких устройств. В планах - помочь производителям организовать выпуск люков сразу с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным.