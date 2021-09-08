Я нашел ошибку
Главные новости:
У самарских аспирантов расширится круг научной коллаборации
У самарских аспирантов расширится круг научной коллаборации
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
В Самарской области завершилась реализация одного из крупнейших инвестпроектов
В Самарской области завершилась реализация одного из крупнейших инвестпроектов
Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске
Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске
В Новокуйбышевске на пожаре погибла пожилая женщина
В Новокуйбышевске на пожаре погибла пожилая женщина
Туристические возможности Самарской области представлены на Международном форуме-выставке «Отдых LEISURE 2021»
Туристические возможности Самарской области представлены на Международном форуме-выставке «Отдых LEISURE 2021»
17 и 18 сентября самарские школьники не будут учиться
17 и 18 сентября самарские школьники не будут учиться
В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом коронавируса
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
0.24
EUR 86.89
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает самарцев в Ботанический сад
Дмитрий Азаров: «Жигулевское пиво» – это один из самых известных самарских брендов»
В поселке Прибрежный состоялся слет молодежи «ОДК-Кузнецов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» обновят запорную арматуру сразу по нескольким адресам.

8 сентября 2021 11:54
195
Специалисты «РКС-Самара» обновят запорную арматуру сразу по нескольким адресам.

Специалисты  «РКС-Самара» 9 сентября проведут масштабные плановые работы на сетях водоснабжения в центральной части города. На улицах Ленинградской, Ленинской, Самарской, Венцека, Бр.Коростелёвых  заменят сразу восемь задвижек диаметром 150 и 300 мм, а также пожарные гидранты. 

На время проведения работ с 9.00 9 сентября до 6.00 10 сентября будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Ленинградская, 114,116,116а,120,122,124,118,102,104,106, 108,110,93,95,97,99,101,103,
  • ул.Ленинская, 1,3,5,6,7,8,8Б,9,10,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а,20,25а,25,26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,48,49,50,50а,51,53,55,61,63,65,66,66Б,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75а,76,78,79,82,83,95,100а,100,102,104,106,110,112,116,
  • ул.Садовая, 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,15а,16,17,18,19,20,21,22,22б,22в,23,25,27,
  • ул.Самарская, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,32,33,34,36.38,41,
  • ул.Галактионовская, 1,2,3,5,7,9,11,13,13а,15,15а,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,29а, 30,30а,32,33,34,35,35в,35г,35д,35е,35х,35к,35н,37а,39, 
  • ул.Молодогвардейская, 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,70,72,74,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53.55,57,59,61,63,65,67,69,71, 
  • переулок Тургенева, 4,17,7,1,23,25,27, 
  • переулок Узенький, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
  • ул.Затонная, 10,11,12,13,15,16,19,30,34,40,42,44,46,48,50,52,54,58,
  • ул.Венцека, 36,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,79,71,72,74,77,78,81,89,97,90,92,93, 96,98,95,101,102,105,106,107,109,110,117,111,119,125,127, 
  • переулок Запланный, 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17, 
  • ул.Бр.Коростелевых, 7,9,11,13,15,17,19,25, 
  • ул. Арцыбушевская, 8,4,6,10,3,1а,3а,5а,7,28,30,36, 
  • ул.Л.Толстого,109, 
  • переулок Гончарова, 3,5,16,18,4,6,8. 

Жителям рекомендуется сделать запас воды, также в течение дня питьевую воду будут подвозить в бойлерах. Адреса будут указываться на сайте samcomsys.ru в разделе «Диспетчерская».

Новая запорная арматура повысит надёжность работы системы водоснабжения, а также в будущем сократит схему отключения при возникновении аварийных ситуаций. 

Теги: водоснабжение РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
07 сентября 2021, 13:53
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
В настоящее время более половины всех жителей Самары пользуются приборами учёта при расчёте за водоснабжение и водоотведение. ЖКХ
589
Новый водовод появится в Куйбышевском районе Самары
02 сентября 2021, 11:59
Новый водовод появится в Куйбышевском районе Самары
Строительство ведётся по инвестиционной программе, стоимость проекта – более 220 миллионов рублей.  ЖКХ
719
«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»
27 августа 2021, 10:59
«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»
Работа ведется при поддержке городской администрации. ЖКХ
767

В центре внимания
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
8 сентября 2021  13:39
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
7
В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках
8 сентября 2021  10:01
В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках
194
Стало известно, когда в Самаре включат тепло
8 сентября 2021  09:15
Стало известно, когда в Самаре включат тепло
238
Проект направлен на закрепление в региональном законодательстве института творческих индустрий, а также на создание условий для системного развития этого кластера.
7 сентября 2021  18:28
Дмитрий Азаров внес в облдуму законопроект по поддержке креативных индустрий региона
547
За особые заслуги в труде их поблагодарил губернатор Дмитрий Азаров.
7 сентября 2021  16:24
Заслуженным труженикам губернии вручили государственные награды Российской Федерации и Самарской области 
1093
Весь список