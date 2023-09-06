Специалисты «РКС-Самара» меняют участок Безымянского коллектора

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Специалисты «РКС-Самара» ведут перекладку участка Главного Безымянского коллектора, где стоки идут по трубам самого большого диаметра. Сейчас ведутся работы в районе пересечения пр. Юных Пионеров и Металлистов.

Железобетонные трубы диаметром 2000 мм меняют на современные пластиковые сети отечественного производства. Каждый отрезок вкручивается в предыдущий по специальной резьбе. Причем делают это не руками, а ковшами двух экскаваторов. Работа требует мастерства, слаженности и сосредоточенности.

В общей сложности на данном участке заменят 60 метров, из которых на данный момент уложено 32. При этом перекладка ведётся в сложных условиях: стоки продолжают поступать по жёлобу, их невозможно остановить или направить по другой линии.

Фото: «РКС-Самара»