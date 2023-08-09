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Специалисты «РКС-Самара» достали из колодцев около стадиона строительный мусор

9 августа 2023 10:46
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Специалисты «РКС-Самара» достали из колодцев около стадиона строительный мусор

В минувшую субботу, пока на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» кипел футбольный матч между командами «Крылья советов» и «Ростов», за пределами спортивного сооружения шли другие состязания. Специалисты «РКС-Самара» устраняли технологический отказ на канализационном коллекторе диаметром 400 мм.
 Заявка о сильном изливе стоков рядом со стадионом поступила незадолго до начала футбольного матча. На место выехала бригада цеха эксплуатации канализационных сетей (ЦЭК) «РКС-Самара». Выяснилось, что участок линии не находится на балансе ресурсной организации, но ситуация требовала немедленного вмешательства специалистов. И работники ЦЭК, согласовав проведение работ с муниципалитетом, приступили к устранению аварийной ситуации.

Больше двух часов ушло на то, чтобы очистить колодец от стоков и от мусора, который забил линию: на свет извлекли упавшую внутрь чугунную крышку, куски полиэтиленовых труб, обрывки сигнальной ленты, мотки тряпок и влажных салфеток. Вероятно, стройматериалы остались после каких-то работ, но вместо правильной утилизации были сброшены в ближайший колодец. Итог: засор в коллекторе и излив стоков на поверхность.

«РКС-Самара» напоминают: колодцы канализации, как бытовой, так и ливневой, предназначены только для отведения сточной и дождевой воды. Мусор не растворяется в воде, а накапливается в трубах и забивает их, приводя к изливам и засорам.

Вечер закончился хорошо: победили «РКС-Самара» и «Крылья советов».

Теги: РКС-Самара

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