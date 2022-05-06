Специалисты лабораторий «РКС-Самара» тщательно проверяют природную и питьевую воду, которую получают жители Самары. 

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Май – время паводка. Волга разливается, выходит из берегов, почва береговой полосы размывается, в воду попадает большое количество примесей, которые в другое время остаются на суше.

В этот период «РКС-Самара» значительно увеличивает количество исследований воды. Если в обычное время перед подачей в город делается около 700 анализов в день, то во время паводка – более 900!

На предприятии постоянно действует комиссия по биологической безопасности. Её председатель, директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова рассказала, что весь процесс водоподготовки проходит под государственным санитарным надзором, который осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области: «Мы работаем круглосуточно, проводя сотни анализов, в зависимости от результатов которых корректируем технологию очистки и питьевой воды, и стоков».

В настоящий момент питьевая вода поставляемая жителям города Самары полностью соответствует всем нормативным показателям – требованиям СанПиН. Необходимо отметить, что очистка воды зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры и температуры воздуха, интенсивности водоразбора и других параметров. Именно в лабораториях технологи подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом ее прохождения по трубам.