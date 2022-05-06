Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области прогнозируют заморозки
В Самарской области прогнозируют заморозки
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
Ветераны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года
Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года
В Самаре легковушка столкнулась с ГАЗелью
В Самаре легковушка столкнулась с ГАЗелью
Специалисты лабораторий «РКС-Самара» тщательно проверяют природную и питьевую воду, которую получают жители Самары. 
Специалисты лабораторий «РКС-Самара» тщательно проверяют природную и питьевую воду, которую получают жители Самары
С 6 мая вступил в силу новый порядок информирования россиян при вскрытии их квартир и автомобилей
С 6 мая вступил в силу новый порядок информирования россиян при вскрытии их квартир и автомобилей
Проекты — участники Всероссийского конкурса «Ты в игре» поддержат патриотическую акцию «Страна Героев»
Проекты-участники Всероссийского конкурса «Ты в игре» поддержат патриотическую акцию «Страна Героев»
Военнослужащие ЦВО поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего фронтовика в Самаре
Военнослужащие ЦВО поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего фронтовика в Самаре
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.24
-3.18
EUR 70.07
-2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"
На территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» появилась «Аллея Предпринимательства»
В Самаре поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты лабораторий «РКС-Самара» тщательно проверяют природную и питьевую воду, которую получают жители Самары

6 мая 2022 11:51
96
Специалисты лабораторий «РКС-Самара» тщательно проверяют природную и питьевую воду, которую получают жители Самары. 

Май – время паводка. Волга разливается, выходит из берегов, почва береговой полосы размывается, в воду попадает большое количество примесей, которые в другое время остаются на суше. 

В этот период «РКС-Самара» значительно увеличивает количество исследований воды. Если в обычное время перед подачей в город делается около 700 анализов в день, то во время паводка – более 900! 

На предприятии постоянно действует комиссия по биологической безопасности. Её председатель, директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова рассказала, что весь процесс водоподготовки проходит под государственным санитарным надзором, который осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области: «Мы работаем круглосуточно, проводя сотни анализов, в зависимости от результатов которых корректируем технологию очистки и питьевой воды, и стоков». 

В настоящий момент питьевая вода поставляемая жителям города Самары полностью соответствует всем нормативным показателям – требованиям СанПиН. Необходимо отметить, что очистка воды зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры и  температуры воздуха, интенсивности водоразбора и других параметров. Именно в лабораториях технологи подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом ее прохождения по трубам.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обеспечьте регулярную проверку целостности пломб, а в случае выявления каких-либо проблем, немедленно обращайтесь в «РКС-Самара». 
05 мая 2022, 16:15
Следить за сохранностью пломб приборов учёта водоснабжения – обязанность собственников помещения
Обеспечьте регулярную проверку целостности пломб, а в случае выявления каких-либо проблем, немедленно обращайтесь в «РКС-Самара».  ЖКХ
333
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 
29 апреля 2022, 15:41
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения 5 мая  
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.  ЖКХ
1064
Специалисты «РКС-Самара» установили 14 арт-фигур, посвящённых космической тематике
29 апреля 2022, 11:28
Специалисты «РКС-Самара» установили 14 арт-фигур, посвящённых космической тематике
28 апреля состоялось официальное открытие «Аллеи хорошего настроения – 2022».
ЖКХ
728

  • Консультант плюс
В центре внимания
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
6 мая 2022  12:22
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
16
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
403
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
2071
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
947
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
769
Весь список