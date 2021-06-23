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Специалисты ГЖИ проверили качество выполненного ремонта кровли

23 июня 2021 12:54
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Специалисты ГЖИ проверили качество выполненного ремонта кровли

С жалобой на протечку кровли и водостока обратились в Госжилинспецию жильцы дома № 47 по ул. Коммунистической в Новокуйбышевске. «У меня в квартире были протечки по стенам, в основном над окном и у вентиляции. Пришлось отложить ремонтные работы в квартире. Обратились в ГЖИ, – рассказал жилец квартиры № 52 Сергей Ямин.

Управляющая организация, получив предписание провести ремонтные работы, отремонтировала кровлю и водостоки. «В квартире заявителя мы провели дополнительно ещё работы по штукатурке стен в местах протечек. Сделано это было уже в апреле-мае этого года, так как подобные работы в зимний период проводить не рекомендуется», – прокомментировал инженер УК «ЖУК» Сергей Воронин.

«Для более качественного обследования выполненного ремонта ГЖИ применяет квадрокоптер. Беспилотник может работать на высоте до 500 метров, тогда как самое высокое здание в Самарской области немногим выше 120 метров. Его 4К камера способна с высоким разрешением снять любую, даже самую мелкую деталь, абсолютно всё, что нужно инспектору для работы», – пояснила Елена Макарова, главный специалист южного управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области.

Напомним, что об активном взаимодействии с жителями, и особенно с советами многоквартирных домов, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства говорил в своем Послании 18 мая Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

«Мы проводим совместные горячие линии, встречи с населением, участвуем в приемах граждан. Среди основных векторов работы – консультации в сфере законодательства, ликбезы, упор на прозрачность работы и контроль деятельности управляющих компаний», – отметила руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова

 

 

Теги: U:B ремонт

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