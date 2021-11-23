Специалисты группы диагностики «РКС-Самара» в 2021 году нашли 67 скрытых утечек на водопроводных сетях

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В Самаре под землёй находятся 1 600 километров водопроводных и 1 260 километров канализационных труб разного диаметра. Когда происходит технологический сбой (свищ, трещина, перелом трубы), не всегда можно определить точное место утечки. Иногда вода вытекает на поверхность в десятках метров от точки сбоя.

В таких случаях аварийно-восстановительным бригадам необходима помощь группы диагностики. Трубы небольшого диаметра прослушивают, для усиления звука используют специальные микрофоны. В этом году с помощью корреляционных течеискателей Correlux, Aguascan выявлено 67 скрытых утечек на водопроводных линиях.

Телеинспекционные работы на трубах диаметром свыше 300 мм сотрудники «РКС-Самара» выполняют с помощью робототехнических комплексов, колёсные роботы которого имеют цветные видеокамеры. Управляемый робот, перемещаясь по трубе, передает изображение наверх, а инженер на экране видит всё, что происходит внутри. На днях открытых дверей и выставках именно эта техника вызывает искренний интерес зрителей всех возрастов.

В 2021 году специалисты группы диагностики «РКС-Самара» выезжали более 500 раз для определения точного места технологических сбоев, определения трасс различных трубопроводов и трасс силовых кабелей. Благодаря им аварийно-восстановительные работы проводятся быстрее и безопаснее.