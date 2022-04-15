Специалист «Т Плюс» занял 1 место на региональном этапе Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю

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Сотрудник Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Крылов занял 1 место на региональном этапе Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю и технической диагностике «Дефектоскопист-2022». В тройку лидеров также вошел его коллега по энергокомпании Дмитрий Сапронов.

Соревнования прошли в Тольятти. Участвовали 12 специалистов из различных предприятий нефтегазовой и энергетической отраслей Самарской области. Дефектоскопистам необходимо было максимально точно оценить качество сварных соединений труб диаметром 159 мм и листового материала толщиной 10 мм. Неразрушающий контроль осуществлялся двумя методами – визуально-измерительным и ультразвуковым. По итогам конкурса лучшим в своём деле стал Михаил Крылов, сотрудник филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (участок Самарской ТЭЦ).

«Я работаю в организации с декабря 2019 года. – поделился победитель. – В подобных соревнованиях участвую впервые, а потому очень рад, что мне удалось достойно выступить в борьбе с более опытными коллегами».

В октябре 2022 года Михаил Крылов будет представлять филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» в финале конкурса, который пройдет в Москве в рамках Российской промышленной недели и IX Международного промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика».